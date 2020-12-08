台中雙十公車「市民限定」優惠明年上路，綁卡作業1日開跑，市長盧秀燕8日表示，市民申辦近一周來，約6萬多人完成綁卡作業，進行綁卡，1天1萬多人湧入辦理，31日以後，如果來不及綁卡，全市近100個據點仍繼續服務綁卡，不會在31日就關門，這些據點都是常設性服務，方便民眾來綁卡。

台中雙十公車優惠新制明年1月1日起上路，台中市民、市民的新住民配偶及台中就學的外縣市學生，1日起可至市府台灣大道市政大樓、陽明市政大樓、各區公所、各戶政事務所、包括松竹、文心中清、市政府、文心森林公園、大慶、烏日等6處捷運站，及市府公布的圖書館等95處申請地點辦理綁卡作業，明年起使用綁定卡片即可續享雙十公車優惠。

盧秀燕說，市府提供綁卡的服務，近百個據點都是常設性的，才6、7天時間人數大概是6萬人左右來進行綁卡，扣除在校園直接綁卡、扣除敬老卡及愛心卡，真接在各據點服務，一般的市民大概1天1萬人湧入，秩序良好成績不錯，市民朋友們對於這項雙十公車新政策有一定的了解與接受度，所以能欣然配合。

「經常搭車的人數大約20萬人左右」。盧秀燕說，那我們大概預計1個月左右的時間來進行。綁卡平均大概1天有1萬人左右，依這樣的速度，有信心大概長達常搭的民眾可以快速完成綁卡，未來幾周將是高峰期，市府會積極辦理，市民不要擔心。

盧秀燕也宣布，12月31日以後，如果來不及綁卡的民眾，或現在還不想綁卡，以後想要房卡的，近100個地點全部可以繼續再辦，不會12月31日就關門，明年新政策實施後，95處申請地點仍將持續提供綁卡服務，民提供「市民限定」的綁卡服務地點都是常設性。

綁卡作業進行，盧秀燕說，市民數位接受度高，雙十公車一般民眾現場過卡，透過線上填寫好的占56％，即近6成以網路處理前置作業，「非常驚喜市民數位接受度高」，現在進行的市民卡虛擬數位化數化程度高，也會後發先至。

申請地點服務時間及相關常見問答，也可預先上網填寫申請資料，並攜帶國民身分證或其它足以證明身分的證件，以及慣用電子票證前往各申請地點綁卡，節省現場等候時間。

(中時 )