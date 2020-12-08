長期致力於創新設計並不斷提升品質的電腦周邊設計領導品牌羅技電子，在台深耕超過30年，不停以市場領先的獨家科技產品，滿足消費者多元需求並超越期待。為了感謝粉絲朋友們的一路支持，羅技特別在12/10-12/16，於Syntrend台北三創生活園區一樓舉辦年度主題慶典「LogiVAL 羅技嘉年華」，期間除了推出多項明星商品的全台最殺優惠，也設計了一連串令人驚艷的最狂電競、商務系列產品體驗。同時，現場邀請到影視全方位女神張景嵐、斜槓人氣音樂家江老師、知名遊戲實況主Stanley史丹利，以及電競女帝凱琪K7，出席嘉年華活動與粉絲們同樂，12月最歡樂的嘉年華盛會，就在羅技年度主題慶典「LogiVAL羅技嘉年華」！

為了回饋廣大的粉絲朋友，羅技特別在「LogiVAL羅技嘉年華」主題慶典中，推出多項明星陣容的超殺優惠！在商務系列中，最受女性喜愛的多功能藍牙鍵盤K380特價NT$790元、高階商務MX Keys 智能鍵盤特價NT$3,490元，加碼再送MX 手托。此外，若在活動期間現場購買新品MX Anywhere 3，還可獲得獨家星巴克飲料兌換券乙張（數量有限、送完為止）；而電競系列則有最新PRO X SUPERLIGHT 輕量化無線電競滑鼠，將在「LogiVAL羅技嘉年華」現場獨家首賣，搶「鮮」再加贈Faker限量海報（數量有限、送完為止），更有G903專業級無線電競滑鼠特價NT$3,390元、G502 LIGHTSPEED 無線電競滑鼠特價NT$2,990元！展期間於每日下午五點推出限時搶購，凡購買K580超薄跨平台藍牙鍵盤及G304 LightSpeed無線遊戲滑鼠（黑/白），除了可享驚喜優惠價，獨家再加碼雞排兌換券（每日限量各50組）！期間限定、好康享不完，想要升級電腦周邊設備就趁現在！

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