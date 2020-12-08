美國高階政府官員今天表示，總統川普明天將簽署行政命令，確保政府採購的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗優先供給美國人民，之後再協助其他國家。

路透社報導，這名不具名官員告訴媒體，這道行政命令也將為美國政府機關協助其他國家採購疫苗建立架構。

目前不清楚為何需要行政命令來確保疫苗會在美國配送。

「紐約時報」引述知情人士說法報導，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）曾在夏末表示願意讓美國政府加碼採購輝瑞和德國BioNTech共同研發的疫苗，但川普政府官員婉拒。如今輝瑞可能無法在明年6月前提供更多疫苗給美國，因為已經承諾提供其他國家。

輝瑞&BNT疫苗要打兩劑，代表1億劑僅夠讓5000萬名美國人接種。9月時，輝瑞與BNT說計劃今年底能向全球拿出1億劑疫苗，但12月時卻將數量下修為5000萬劑；公司發言人表示，擴充原料供應鏈所需時間比預想來得多，但公司仍預期2021年能產出至少10億劑。

紐時提到，輝瑞&BNT疫苗最快料於本週在美國取得緊急使用授權。美國莫德納公司（Moderna）研發的疫苗也很可能近日就取得授權。英國在8日開始施打第一批輝瑞&BNT疫苗，成為第一個展開大規模接種COVID-19疫苗的西方國家。

川普政府被問到夏季是否錯過替國人增購疫苗的機會，美國衛生及公共服務部發言人說：「我們有信心，我們將能按合約協議取得1億劑輝瑞疫苗，除此之外，我們有另外5支候選疫苗。」

白宮預定明天召開疫苗峰會，聚焦川普政府疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苗配送事宜。

輝瑞與莫德納將不與會。

路透社提到，美國總統當選人拜登（Joe Biden）的交接團隊人員未受邀與會。美聯社報導，拜登交接團隊一名人員證實未受邀。

(中央社)