中美關係緊張，周一美國原油期貨跌逾1%；據美國財政部消息指出，由於中國當局褫奪4名香港立法會議員資格，近日美國計畫將對14名中國官員祭出制裁行動，全球兩大石油消費國之間的緊張局勢不斷升級，亦削弱了產油國聯盟(OPEC+)的產量協議帶來的利多影響。

此外，美國洛杉磯新增確診病例再創新高，洛杉磯市長賈西迪(Eric Garcetti)已對居民頒布「禁足令」措施，藉此遏止疫情的擴散。然而洛杉磯當日確診人數為7593例，較1周前最高的6124例，增加超過20%，終場引發賣壓出籠；其中美國原油跌幅1.1%，倫敦原油跌幅0.9%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨下跌0.50美元，報每桶45.76美元；1月熱燃油維持平盤，報每加侖1.40美元；1月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.26美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.46美元，報每桶48.79美元。(商品行情網)

(時報資訊)