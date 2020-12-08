台積電美國存託憑證(ADR)收盤再創新高，聯電美國存託憑證(ADR)也再攀高，但台積電(2330)今早開平後下壓，聯電(2303)開低在50元之下，兩檔均未同步ADR再創新高價。

美股費城半導體指數續創新高，台積電(2330)ADR攀高，收漲2.66美元，漲幅2.56%，換算每股為台幣607.15元。台積電周一收高至514元收盤價新高，今早開平後，一度平了昨天的新高515元，但隨後下壓，也壓抑台股指數。

台積電昨天股價突破500元，越過先前高點，盤中大漲12元至515元，再創新高價，市值13.35兆元同步創新高。台積電今早盤中跌5元至509元。

台積電將於10日公布業績，外資預期，台積電11月營收將逾1200億元，12月營收更將優於11月，挑戰單月新高，並預期台積電第四季可達財測的高標甚至不排除超標。

聯電美國存託憑證（ADR）收盤攀高為9.04美元，漲0.17美元，漲幅1.92%，換算每股為台幣51.59元；聯電周一股價收高至50元，盤中達51.6元，再創18年來新高，但今日開低，未能守住50元關卡價位，盤中跌1.3元至45.7元，也同步壓抑台股指數。

聯電今年8吋晶圓代工產能供不應求，價格調漲，加上28奈米接單暢旺，法人預期，聯電明後年營運可望持續增長。

(時報資訊)