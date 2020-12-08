獲利了結，拖累周一馬來西亞棕櫚油跌逾1%；因上周馬來西亞棕櫚油價格觸及近8年高點，促使投資人獲利了結，加上芝加哥豆油走跌，進一步拖累馬來西亞棕櫚油收低逾1%。
分析師表示，不過因棕櫚油產量與庫存皆減少，因此限制價格跌幅，目前市場正等待馬來西亞棕櫚油局(MPOB)即將公布11月份供需數據，可能會影響價格走勢。
終場2月棕櫚油期貨下跌42馬幣或1.22％，報每噸3,395馬幣（834.15美元）；大連期交所豆油上漲1％，棕櫚油上漲1％；芝加哥期交所豆油下跌1%。(商品行情網)
(時報資訊)
獲利了結，拖累周一馬來西亞棕櫚油跌逾1%；因上周馬來西亞棕櫚油價格觸及近8年高點，促使投資人獲利了結，加上芝加哥豆油走跌，進一步拖累馬來西亞棕櫚油收低逾1%。
分析師表示，不過因棕櫚油產量與庫存皆減少，因此限制價格跌幅，目前市場正等待馬來西亞棕櫚油局(MPOB)即將公布11月份供需數據，可能會影響價格走勢。
終場2月棕櫚油期貨下跌42馬幣或1.22％，報每噸3,395馬幣（834.15美元）；大連期交所豆油上漲1％，棕櫚油上漲1％；芝加哥期交所豆油下跌1%。(商品行情網)
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