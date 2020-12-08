1.榮成(1909)：11月合併營收年增1.19%，前11月每股稅前盈餘0.7元，獲外資連兩日買超，今早股價強漲近6%。。

2.台積電(2330)：昨夜ADR再創每股106.39美元新高，但不敵漲多賣壓，今早以514元開低、一度探至509元。

3.世界先進(5347)：本季開始調漲代工價格，昨外資擴大買超1296張，吸引投信加入多頭行列，早盤向上突破120元新高價。

4.彰源(2030)：景氣回溫，工業金屬價齊漲，具低價補漲題材，外資連兩日買超，晨盤噴量攻上漲停。

5.倉佑(1568)：股價連跌5個交易日後，昨外資買超221張，激勵今早股價漲逾近8%，重回5日線上。

6.鈊象(3293)：11月稅前每股盈餘達5.44元，昨獲外資轉買超32張，今早放量急拉逾7%，躍過5日線、月線。

7.鴻海(2317)：95個交易日後完成填息，多方信心十足，早盤續攻高，叩關90元。

8.立隆電(2472)：11月營收為7.39億元，年增逾2成，57.5元形成支撐，早盤上漲逾2%再探60元。

9.致伸(4915)：11月營收70.7億元創下今年次高紀錄，早盤再創波段高點，將挑戰50元整數價位。

10.愛山林(2540)：央行打炒房，代銷業務受驚，早盤大跌6%。

11.第一金(2892)：第一銀入列「不能倒」的銀行，增資壓力恐影響股利，影響買盤存股意願，早盤下跌逾2%。

12.康那香(9919)：第二波疫情疑慮口罩需求增溫，股價跌深反彈逾5%。

13.長榮(2603)：今年在缺櫃潮及漲價潮中搶占先機，受惠不小，人氣再度爆棚，高漲逾6.5%，破波段新高價。

14.技嘉(2376)：11月營收年增78.32%，Q4營運續旺，晨盤帶量上漲近2.5%。

15.中航(2612)：運價題材搶搶滾，早盤直登30.65元漲停。

16.撼訊(6150)：比特幣題材利多激勵買盤湧入，動能續駛，晨盤飆上134.5元漲停。

17.神基(3005)：H2先蹲後跳，11月營收再創新高，早盤上揚觸及51.5元之3個月高點。

18.新興(2605)：散裝航運大爆發，爆出2.1萬張量能跳空17.85元漲停，長紅K線鎖波段高點。

19.全新(2455)：11月營收登今年高，昨獲三大法人聯手買超2241張，今彈高7%，寫10個月高。

20.玉晶光(3406)：11月營收創同期新高，早盤反彈逾2%，站穩月線。

21.彩晶(6116)：10月每股盈餘0.41元，不甩遭列注意股，早盤續漲3%，穩在高檔。

22.松瑞藥(4167)：11月營收登高，今年拚當台藥品銷美冠軍，激勵今跳空漲停，飛越半年線。

23.智邦(2345)：11月營收雙增，全年拚賺贏去年，在投信力挺下日K連6紅，登上5個月高。

24.亞諾法(4133)：完成COVID-19病毒抗原檢測快篩試驗，早盤聞訊攻頂，重返五日線。

25.聚碩(6112)：佳世達每股45元公開收購，持股拉高至55%，今放量大漲5%，登波段高。

26.亞德客-KY(1590)：前11月營收飆新高，早盤攀揚半根停板，衝上天價897元。

(時報資訊)