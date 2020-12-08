台北市議員羅智強為「反萊豬」發起罷免民進黨立委吳思瑤，但最後投票階段卻需達到68860票門檻，與吳2020年當選時一人囊括107850過半高得票相比，難度可謂相當高。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，若罷免投票能與2022年縣市長選舉綁在一起的話，罷免是有可能成功的，至於中選會同意與否就不知道了。

吳思瑤所屬的台北市第一選區（士林、北投），選區有效選舉人數約27.5萬人，罷免第一階段門檻為1%，需2754份連署書；第二階段門檻為10%，需27540份連署書；最後罷免投票則需達到25%門檻，需68860票。吳2020年當選時，一人就獲得52.12%得票率，囊括107850張選票，比第二名的國民黨籍候選人汪志冰的40.38%得票率，多出近12個百分點。

黃子哲接受香港媒體《中評社》訪問坦言，要罷免吳思瑤實際上是相當困難的，唯一的成功關鍵就是衝高投票率，畢竟汪志冰當時也拿到83566張選票，因此藍營從中激發出超過68860張選票，這在「技術面」上是絕對有機會的。尤其若運氣好趕上2022年縣市長選舉，將罷免案與縣市長綁在一起投，必然能衝高投票率，但能否過中選會那關，又是個問題。

黃子哲也擔憂，如何把罷免能量會聚在吳思瑤一人身上，這點必須好好思考。因為食安與健康議題不分藍綠，中間選民的共鳴是他們亟欲爭取的，若能發起同時罷免所有贊成萊豬的民進黨立委，應能激起更多共鳴，但若只挑吳一人，難有共鳴之餘也易被認為是政治操作。黃建議，把吳在立法院的紀錄、影片整理好，會讓民眾更有感，也更聚焦在「罷瑤」上。

(中時新聞網)