台股在上周五正式突破萬四大關後，短線在歷史高檔急行軍，連續攻克14100點、14200點及14300點等關卡，唯受制KD值與RSI技術指標過熱，極短線高檔整理態勢或不可免，但業內整理，今年底與2021年大波段的口袋名單，只要掌握輪動趨勢，則對盤勢高檔震盪可視若無睹而老神在在。

台股早盤受制台積電漲多休息，與國泰金、富邦、台塑化、南亞、台化、統一、南亞科、聯電、友達、兆豐金、中信金及玉山金等重量級集團多表現疲軟，使大盤開低之後多在盤面下狹幅整理，盤中最高指數暫報14259點，最低指數一度觸及14184點，迄上午9：46的指數暫報14240點，下挫16點，跌幅0.11%，成交1012億元。

顯示短線之整理，上下震盪未及百點，市場殺低意願並不高，反而是逢低等著接手的買氣仍大有人在。業內人士指出，就波段來看，台股未來明日之星可略分電動車概念、5G概念、AI概念及機器人概念等四大類族群，因此掌握相關供應鏈，即等同掌控錢潮走向，值密切追蹤。

據業內整理的電動王等四大類口袋名單如下，僅供參考：

（A）電動車概念股（電子化、智慧化、自動化）：同致（3552）、同欣電、為升（2231）、貿聯-KY（3665）、和大（1536）、台達電、聯詠（3034）、宣德、麗清（3346）、鴻海、裕隆、瑞昱、聯發科、華晶科、車王電、宇隆（2233）、胡連（6279）、國巨（2327）、可成（2747）、、錩新、台半、艾姆勒、亞光、界霖、強茂、凡甲、漢磊、高技、皇田與江興鍛。

（B）5G概念：宏碁、華通、景碩、智易、燿華、台積電、友訊、健鼎、楠梓電、先豐、台郡、臻鼎-KY、台表科、欣興、志超、南電、金像電、德宏、聯茂、訊芯-KY、穩懋、瑞昱、信驊、聯發科、立積、全新、嘉晶、台嘉碩、璟德、上詮、聯亞、昇達科、廣達、英業達、國巨、華新科。

（C）AI概念（物聯網、晶片、雲端運算、高效能運算、智慧音箱）：智邦、聯亞（3081）、台燿、台光電、聯茂、信驊、眾達、台積電、創意、世芯-KY、聯發科、英業達、凡甲、新唐、同欣電、精材、晶電、全新、穩懋、宏捷科、美律、群電、晶技。

（D）機器人概念（設備、儲存、組裝、零件）：台達電、上銀、東元、研華、光寶科、聖暉、盟立、和椿、凌華。

(工商 )