台股8日開盤加權指數下跌4.66點，以14,251.94點開出，更一度跌至最低點14,184.58點。繼7日創高後，微幅拉回整理。其中，晶圓代工龍頭台積電（2330）、二哥聯電（2303）7日攻上新高價位514、50元後，股價拉回。惟櫃買指數則是逆勢衝高，盤中攻上180.94點，上漲0.71％，其中以航運、造紙類股表現最為強勢，新興（2605）、中航（2612）率先攻上漲停，造紙股榮成（1909）亦上揚逾3％。

今年來缺櫃情況嚴重，貨櫃航運賣方市場格局確立，目前遠東至歐洲線缺櫃、運量暴增，法人預估，年底前歐洲航線將「漲好漲滿」，長榮海運美國航線占營運四成、歐洲線占兩成，並以現貨價為主，成為這波漲價潮中受惠者。此外，貨櫃航運三雄第三季繳出佳績，其中，長榮大賺81.85億元，每股盈餘1.7元。股價8日獲買盤加持，長榮盤中攻上26.55元，大漲9.48％，逼近漲停板；陽明則是同步勁揚8.56％，來到13.95元。

(工商 )