台灣保時捷繼上市首款電動跑車Taycan後，除了提供高速充電站24個月免費充電服務外，現又聯手裕隆集團旗下裕電能源，開發專屬的「Porsche Charging保時捷充電」App應用程式，讓車主查詢和使用充電樁變得更加容易。

台灣保時捷指出，Porsche Charging保時捷充電App內建有高速充電站、目的地充電站及遍布全台的1,500多個公共充電站位置的充電網地圖，介面操作也十分容易。抵達充電站後，Taycan車主僅需用手機掃描高速充電樁上的QR Code即可開始充電。保時捷Taycan車主獨享的台灣充電服務尊榮卡也能輕鬆啟動；而當跑車充滿電後，車主另有15分鐘的取車緩衝時間，超時才會被收取費用。

此外，保時捷尊榮會員能在Porsche Charging保時捷充電App帳戶內增加一位親友帳戶（車主可隨時進行更替，但一次僅限增加一位親友），而該親友也能享受與車主百分之百相同的充電服務。

若Taycan車主於充電時遇到任何問題，只要點擊App中的「熱線服務」便可直接聯繫保時捷服務團隊，透過遠端、即時協助車主解決問題，完成充電。

台灣保時捷表示，針對台灣保時捷高速充電站設置合作夥伴，如台中麗寶樂園渡假中心和花蓮新天堂樂園等，尊榮會員能使用App提前預訂（保留15分鐘），確保抵達時有充電樁能立即使用，其他如「充電路線規劃」等進階功能也將陸續推出。

(工商 )