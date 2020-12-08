高雄中山工商餐飲科學生參加109學年度商業類全國高級中等學校技藝競賽成績亮眼，今年共有190所學校、超過800位選手報名參賽，在如此激烈的競爭下，中山工商勇奪烘焙及中餐烹飪雙料冠軍，其中烘焙項目更是校史的首座冠軍。

有別於一般競賽僅以術科作品來評比分數高低，全國高級中等學校技藝競賽還需加入學科成績，選手們要準備的面向更為多元，而此次為中山工商爭光的中餐烹飪組陳佳青、烘焙組吳宜家，無論是學科或術科在比賽中都以最高分之姿奪冠，獲獎實至名歸。

中山工商餐飲科主任陳敬淑表示，往年選手均只著重術科練習，常因學科成績拖累而再比賽中失利，因此今年決定改變作戰策略，在賽前1個月全力幫選手加強學科複習及測驗，經過調整成效顯著，學生們紛紛奪得佳績，師長們也都相當開心。

其中，奪得此次中餐烹飪組冠的陳佳青，去年參加全國技能競賽分區賽時，因經驗不足加上緊張，看錯題目，意外中箭落馬，讓她相當傷心，但在指導老師的鼓勵下，陳佳青重拾信心，今年捲土重來，除了奪下冠軍，也克服以往遇到大賽就會緊張的心魔。

而烘焙組冠軍吳宜家個性內向，一開始並未獲得太多關注，但她去年在校內舉辦的聖誕蛋糕裝飾比賽扮演大黑馬，擊敗各個好手，讓師長們開始對她加強集訓，他也不負眾望，以細膩手法，在此次比賽贏得評審青睞，捧回校史首座烘焙冠軍。

(中時 )