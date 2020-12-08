高雄身心障礙人口數約14萬人，目前全市共有983輛公車，其中有514輛屬於低地板無障礙公車，比例超過一半以上，市府對於身障人士「行動權」格外重視，交通局未來也將持續增加無障礙公車數量，目標在2025年達成公車全面無障礙化。

高雄公車每年平均會有80至90輛公車進行汰舊換新，為了滿足身心障礙市民的基本交通運輸需求，交通局持續引進低地板公車，讓輪椅族可以輕鬆上下車，此外每輛無障礙公車內都設有至少2個以上的輪椅座位，讓身障民眾搭乘時更加安全。

高市府對於身障人士「行動權」格外重視，交通局未來將持續增加無障礙公車數量，目標在2025年達成公車全面無障礙化。（高市府交通局提供／洪浩軒高雄傳真）

除了持續增加無障礙公車的數量外，也在14條公車路線實施全時段無障礙化的政策，讓身障民眾不必苦苦等待無障礙公車到來，只要是這14條路線的車輛都能直接上車，目前全時段無障礙公車的路線，以行經醫療院所及主幹線為主，未來也將持續擴增。

此外，交通局更祭出高雄獨有的「無障礙公車預定方案」，照顧想要搭乘公車趴趴走的輪椅族，身障者只要在搭乘日前2至7天，致電給交通局或公車業者，向他們表達有乘車需求，在不受地形限制的情況下，他們會特別安排無障礙公車在民眾指定的時間及地點為民服務。

雖然高雄的無障礙公車比例在六都內並非最為突出，但未來將持續增加無障礙公車數量，朝全面無障礙化目標邁進，再搭配富康巴士及通用計程車的服務，相信高雄將是對身障者最友善的城市之一。

(中時 )