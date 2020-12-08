勞動部勞動基金運用局負責管理4.8兆規模的基金，而國內投資組前組長游迺文涉嫌貪汙，引發外界譁然。對此，民進黨立委高嘉瑜指出，從2015年至今，游迺文已被檢舉4次，但都無法影響游迺文的權位，質疑背後是什麼樣的靠山跟力量，可以隻手遮天、無法無天。

勞動部長許銘春日前點名，撤回游迺文調職令的是勞金局長蔡豐清（見圖）。（資料照）

高嘉瑜在臉書指出，104、106年游迺文被檢舉的內容如出一轍，都跟券商有關，且還有收受退佣等情事，這也是為何106年剛上任的勞金局長要將其調職的主因，但這些檢舉不僅石沉大海，新來的局長還要「主動」撤回調職公文，甚至107年2次檢舉也無法影響游迺文組長的權位。

「背後是什麼樣的靠山跟力量？可以隻手遮天？無法無天？」高嘉瑜表示，主管機關的包庇、縱容，從勞動部到金管會都有責任，都沒負起監管跟查核的責任，讓勞工的血汗錢，4兆的勞動基金變成配合券商、拉抬特定股票的工具，若檢舉一再石沉大海、政府置之不理，再多吹哨者又如何？

2015年至今，游迺文已被檢舉4次。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

根據高嘉瑜PO出的文件內容提到，游迺文104年被檢舉利用職務之便，多次接受證券商招待及收受退佣；106年行事跋扈，對龐大基金操作不公，選定特定券商作為基金操作之合作廠商，且多次與券商飲宴應酬。

另外，107年有兩次檢舉，分別為涉嫌圖利貪汙背信（如佣金、海外參訪旅遊），以及涉違反公務員廉政倫理規範之疑義。

勞動部部長許銘春3日坦言，政風處在2016年把游迺文列為「高風險對象」，但一直到今年才發現其在上班時間從事興櫃交易、異常投資等情事，因此才會轉送廉政署調查。

2015年至今， 游迺文組長被檢舉4次！ 104、106年遭檢舉的內容如出一轍， 都跟券商有關，且還有收受退佣等情事！這也是為何106年剛上任的勞金局長要將其調職的主因！ 但這些檢舉不僅石沉大海，新來的局長還要「主動」撤回調職公文！甚至10... 由高嘉瑜發佈於 2020年12月6日 星期日

(中時新聞網)