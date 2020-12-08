台灣登上CNN！一名菲籍漁工在旅館檢疫期間，為拿東西給隔壁房朋友，短暫離開房間8秒，最後遭衛生局開罰台幣10萬元，超嚴格的檢疫規定也被各大外媒報導，而美國CNN也在7日的網站頭版報導此事。

CNN報導指出，根據台灣的隔離規定，檢疫民眾不得任意離開房間，無論時間多長都不行。結果一名20多歲的菲律賓籍漁工，住在防疫旅館檢疫，為拿東西給隔壁房的朋友，竟偷跑出房間，雖然過程僅短短8秒，但違規行為仍被監視器拍下來，而高雄市衛生局也對該漁工開罰10萬元台幣（約3500美元）。

CNN報導中也提到，台灣遏止新冠疫情的方式受各界讚賞，且期間從未實施過嚴格的封鎖措施，也沒有像大陸那樣對公民自由採嚴格限制，反而是注重「防疫速度」，在疫情爆發初期，許多事情都還模糊不清時，台灣當局在2019年12月31日就針對武漢直航旅客進行篩檢，後來還建立有效的「接觸者健康追蹤管理系統」。

報導引述約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據資料表示，台灣人口數量約2300萬人，但疫情爆發至今，僅有716例確診、7人死亡。

日本NHK也有報導指出，對於離開房間8秒罰10萬如此嚴格的措施，卻沒有看到台灣媒體有特別批判，引發大批日本網友熱議，直呼日本應該學習；但也有人擔心該名移工是否能支付得起這筆罰款。

(中時新聞網)