美國國會本周將就一個為期一周的臨時撥款法案進行表決，讓議員有多些時間就新一輪新冠援助措施與避免政府停擺的大規模支出法案達成協議。

由共和黨領導的參議院與民主黨掌控的眾議院議員們必須在本周五、聯邦撥款法案到期前，制定出一項政府支出方案。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）希望將備受期待的新冠援助措施附加在規模達1.4兆美元的龐大支出法案中，即所謂的綜合法案（Omnibus Bill）。

麥康諾與眾議院第二號人物霍爾（Snyy Hoyer）周一分別表示，兩院將於本周，就允許協商時間額外延長一周的措施進行表決。霍爾在推特上表示，眾議院將於周三投票。

麥康諾則表示，參議院只要收到該法案，就立即處理這項臨時政府支出措施。麥康諾向來支持此前參院提出的約5,000億美元新冠紓困方案，不過一周前一群兩黨議員提出了規模9080億美元的計畫，並獲得民主黨表態支持。

(時報資訊)