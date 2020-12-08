本周包含巴西、智利、祕魯、烏克蘭、塞爾維亞…等國央行將召開利率會議，街口投信表示，全球通膨有升溫跡象，且各國今年以來已多次降息，當前降息空間相對有限，市場多預期各國央行將維持利率不變。

在降息空間有限，通膨微溫下，投信法人看好新興市場債及亞債的投資潛力。

據富達投信統計，整體債券型基金上週買超擴增逾百億美元到102.2億美元。其中新興市場債連續3週買超居冠，買超近28億，其次是通膨連結債，買超近20億美元，總回報債買超16.6億美元；公債持續流出，但縮小到5.5億美元。

在亞債方面，外資上週買超近14.1億，連續25週買超。近幾個月來亞洲出口成長量增，加上中國製造業、南韓工業生產強勁成長、印尼央行承諾延長貨幣刺激政策至2021年等激勵。

摩根投信新興市場債券型產品經理張瑜倫指出，拜登接任總統態勢底定，加上新冠疫苗可望問世並於明年起開始施打，激勵了市場投資信心，回顧11月以來新興市場債全面走揚，且領漲族群集中於受惠疫苗與拜登政策的區域，特別是先前一度因移民議題與美國關係緊張，同時也是新冠疫情嚴重的拉丁美洲與非洲新興債的漲幅相對顯著，反倒是先前表現相對穩健的亞債漲幅落後，顯示即便在新興市場債券這個資產類別下，資金亦出現區域輪動。

張瑜倫表示，儘管新興市場債券利差已從3月高點回落，但仍高於過去5年平均，也大幅高於過去5年低點。隨著政治、疫情等利空因素可望漸漸消除，搭配明年新興市場經濟動能將持續增溫，新興市場債券利差可望進一步收斂，帶動價格走高。

(時報資訊)