監察院今天公布最新一期廉政專刊，因牛肉麵失言風波，引咎辭職的行政院前發言人丁怡銘的財產曝光，丁怡銘的存款有111萬餘元，另持有一輛日前開去中正一分局作筆錄的Mini Cooper汽車。

今年5月20日受行政院長蘇貞昌提拔的行政院前發言人丁怡銘，為辯護蔡政府開放萊豬政策，公開指控冠軍牛肉麵使用萊牛，遭業者出示零檢出報告自清，為了弭平「牛肉麵之亂」，丁怡銘道歉請辭。藍委陳玉珍日前酸說「丁怡銘一定會有下一個工作」，綠委王美惠當場反嗆，「當然要有工作啊！不然年輕人要餓死喔？」

根據監察院168期廉政專刊，丁怡銘於7月31日就職申報內容顯示，他和太太、三立主播許貴雅，育有1名子女，擁有位於新北市三重區的土地1筆、建物1筆，均登記在妻子名下，是許於2011年5月16日透過買賣取得，取得價格為850萬元，另外，2人也申報523萬餘元的房貸，但也是登記在妻子名下。

此外，丁怡銘與許貴雅的存款共為158萬1951元，其中丁怡銘有111萬4109元、許貴雅有46萬7842元，而丁怡銘還有一台於2015年花費120萬元購買的Mini Cooper S汽車，妻子許貴雅則持有7張保單。

(中時 )