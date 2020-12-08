瑞基（4171）受惠新冠市場佈局發揮綜效，新舊市場持續發威，11月合併營收衝破億元大關，以1.24億創下新高，年成長達2.1倍，累計前11月營收7.53億，年成長1.3倍。營運表現耀眼的瑞基，海外布局陸續展現成果，歐洲方面，英國迎來首張訂單，同時新增德國、瑞士市場。德、瑞代理商目前已完成教育訓練，積極推進市場中。西班牙、義大利市場亦積極進行中。

亞太地區方面，印尼需求強，試劑與儀器持續出貨。菲律賓當地衛生機關測試已至最後階段，目前與代理商討論後續。印度當地測試持續進行。

中東地區方面，代理商持續出貨，並新增阿曼市場訂單；中南美非洲方面，新增巴拿馬市場，外交部援外計畫之史瓦帝尼亦續訂試劑。

台灣方面，目前有13家新冠病毒檢測合約實驗室使用瑞基產品。10月得標國防醫學院三軍總醫院標案，24台POCKIT Central及新冠病毒檢測試劑套組已於11月完成出貨，教育訓練持續進行中。

全球新冠疫情不減，因應新冠病毒疫苗與藥物問世後之檢測市場需求，瑞基積極擴產，規劃之百萬月產能自動化產線已於11月進廠試車，目前運行順利，目標年底前投產。

瑞基表示，將以新冠人病市場與動物市場雙軌並進，深化全球佈局；目前也積極開發更輕巧平價的優質現場檢測產品，讓現場核酸檢測更為普及方便。

(工商 )