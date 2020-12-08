台灣櫻花（9911）前三季獲利創新高，喜迎第四季進入傳統交屋旺季，整體廚具出貨暢旺，第四季營收成長可期。在業績表現亮眼加持下，櫻花8日早盤股價衝出新高度、最高站上54.80元的歷史高價，大漲了3.5元、漲幅逾6％，成交量破600張；目前漲幅維持近4％。

櫻花今年前三季受惠高階智能廚衛電產品熱銷，及淨水器新品貢獻業績，合併營收達45.7億元、年增7.1％，EPS達2.5元，毛利率37.8％、年增2.1個百分點，無論營收、獲利與毛利率，均創下同期歷史新高！

櫻花表示，新冠疫情衝擊全球經濟，但台灣櫻花在政府節能補助及三倍券助攻下，帶動本業廚衛電產品銷售成長，加上去年上市淨水器新品持續熱銷，整體業績表現亮眼，今年前10月合併營收達51.65億元，年增7.88％，第四季傳統交屋旺季，整體廚具出貨暢旺，第四季營收成長可期。

法人表示，第四季進入傳統廚衛電出貨旺季，年底喜迎新成屋交屋潮，可望帶動整體廚房出貨量增，2020年全年營收可望續創歷史新高。惟今年因各項投資計劃拉高營業費用，加上業外轉投資的櫻花中國，受疫情影響營運呈現虧損，2020年獲利恐將呈現小幅衰退。

(工商 )