資深藝人陽帆和妻子劉景莊（Julie）結婚24年，育有22歲兒子Chris和20歲女兒Angelina，一家人感情幸福甜蜜，然而Julie卻爆料，有天Chris突然說要去婦產科，坦承女友生理期已經好幾個月沒來，讓她頓時整顆心沉下去，「完了，我這麼早就要做阿嬤了嗎？」

Julie在節目《媽媽好神》坦言，兒子20歲時交了一個女朋友，某天突然跟她說，女友的生理期已經好幾個月沒來，想找婦產科，想詢問她的意見，Julie當下立刻想，「完了，鬧出人命了」，她氣得斥責兒子，「媽媽平常是怎麼教你的？男孩子做事要負責任，你怎麼可以讓這麼不小心的意外發生呢？」

然而兒子卻一臉困惑，「她（女友）就是月經來來停停，經期不順啊。」是因為女友是外國人，不太熟悉這塊，才會請教媽媽有沒有推薦的婦產科，這才讓她鬆了一口氣，她也透露當時本來想說，如果時間短還可以處理，但如果月事已經數個月沒來，那胎兒也已經有心跳了，所幸後來證實是誤會一場。

Chris去年已經從大學畢業。(圖/翻攝自Julie臉書)

Julie最後也搞笑放話，做父母的難免會有這種煩惱，強調不是自己大驚小怪，是因為孩子的問法才會造成誤會，「做父母的你們，總有一天也會擔心！」

(中時新聞網)