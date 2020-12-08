房市近期回溫，有網友在網路上詢問「1500萬買台北套房會是首選嗎？」有過來人透露真相，並給出良心建議，直言「要想清楚」，貼文引發眾多網友熱議，留言區火速蓋起高樓。

原PO在PTT以「想在台北置產的話，套房不會是首選嗎？」為題表示，他在台北工作幾年了，最近開始考慮置產，預算大概1500萬左右，自知不用妄想大坪數，已經轉戰看小坪數，因為覺得台北生活機能方便，因此想了三年左右，決定要在台北買房。

原PO說，原本覺得小套房對他來說比較適合，雖然單價高但總價還算在預算內，但身邊有朋友一直勸他看兩房的，因為未來一旦人口增加，就不夠住了，讓他覺得很猶豫，因此想詢問大家，「在台北置產的話，首選真的不會選套房嗎？」

貼文一出，立刻引起眾多網友討論，在留言區蓋起高樓，紛紛回應「要想清楚」、「買套房住套房聽過嗎？現買現套」、「一輩子單身就套房啊」、「過個橋，板橋買兩房」。有過來人透露真相指出，若家中不開伙，又打定主意單身一輩子的話，買套房OK，但還想結婚的話最好不要，而且之後脫手也比較難，甚至搞不好會賠售。網友建議再小也要買個兩房，室內坪數至少要超過12坪，可維持一房或改成兩房。

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(中時新聞網)