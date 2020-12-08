打擊炒房零溝通 費鴻泰罕見狂批央行總裁「只為一人」：毫無專業

央行總裁楊金龍在昨(7)日突襲式召開記者會，宣布最新的房地產政策，讓部分建商感嘆「房市的原子彈即將爆炸」；但中央銀行理監事會下周四即將登場，楊金龍卻「急著」在昨日宣布如此重大政策，這讓立委費鴻泰痛批其事前根本零溝通，「簡直毫無專業」，更爆楊此舉「只為了一個人」。楊金龍則不斷反駁指控，情緒激動。

費鴻泰今日在立院質詢楊金龍時提到，他擔任立法委員十多年，第一次見到如此重大的政策竟處理得如此匆促，央行有這麼多位的常務理事，但「你有一一徵詢過意見嗎」？楊雖回答「有」，費鴻泰卻高聲質疑，直指楊金龍在宣布政策前沒有好好徵詢這些理事的意見，沒有跟他們開會先溝通，就這樣突襲式的發布，是在急什麼？

費鴻泰接著直言，就他所了解，楊金龍僅徵詢過一位常任理事的意見，而這位常務理事的名字叫做陳南光。陳南光何許人也？費鴻泰指出，「這個人就是總統蔡英文姊夫所欽定來擔任央行副總裁的人物」，費痛批，一個國家的決策竟然跳過行政院，直接由總統府下達命令，這可不是國防、外交、兩岸相關的議題，身為一個專業人士，這樣的做為是合理的嗎？

費鴻泰指出，上個禮拜的委員會中有許多委員都向楊金龍提出這些問題必須慎重處理，但楊金龍卻都輕鬆帶過；我們過去對於前央行總裁彭淮南如此尊敬，就是因為他在任期間頂過許多政治壓力，秉持專業；但顯然楊金龍總裁沒有這樣子能耐，一件如此重大的政策竟沒有與其他理事討論，僅向一個能直通總統府的人報告，這樣的行為，讓人對楊金龍的專業充滿質疑。

但在備詢過程中，楊金龍不斷解釋他有一一徵詢過相關理事意見，且此舉也非前所未見、過去也有類似做法，更不斷插話反駁，聲明自己未受到高層任何壓力或指示、而是專業決定。

(中時新聞網)