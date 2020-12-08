談判代表在周一無法進一步縮短雙方立場差距，英國與歐盟的領導人預計本周將進行面對面的會談，試圖在最後關頭敲定出一個後脫歐的協定。

英國首相強生將飛往布魯塞爾，與歐盟執委會主席萊恩(von der Leyen)進行面對面的會談，確切時間點尚未確定。部分人士表示，這可能是最後一輪的談判。預計首相強生將會避開周四和周五歐盟舉行高峰會的期間。

歐盟27國領導人已同意了緊急應變計畫，以因應可能的無協議脫歐出現。

強生和萊恩在最近的上周六視訊會議後，發表了共同聲明，表示由於關鍵議題仍存在差異，達成協議的條件仍不存在；已要求談判代表未來幾天繼續對差異進行討論。

一名英國資深官員形容，目前代表的談判情況，幾乎跟上周五的情況一樣沒變。

而周一稍早，英國部長摩丹特(Mordaunt)在議會中揚言，在關鍵時刻，英國已經準備好在無協議情形下脫離歐盟。摩丹特表示，儘管協商有部分進展，目前最為困難的為公平競爭的議題。

另英國政府在周一則退讓地表示，如果有關脫歐談判進展順利，英國已可以移除那些牴觸先前與歐盟的脫歐協定相關的立法條款。

英國和歐盟一直討論和努力執行「撤出協定」或所謂的脫歐離婚協定，歐盟想確定該協定中有關北愛爾蘭的條款是否能不受干擾地實行。而英方推動中的內部市場立法工作，讓外界產生質疑。

(時報資訊)