6吋晶圓代工廠茂矽(2342)自結10月稅後淨利約500萬元，每股純益0.03元。

晶圓代工產能吃緊已由8吋外溢到6吋，6吋晶圓代工價格也成功調漲，激勵茂矽周一股價收在36.4元，創2年多新高，但今早盤隨著台股開低。

8吋晶圓代工產能供不應求，廠商並調漲代工價格，帶動部分馬達驅動IC產品轉向以6吋晶圓代工生產，使得茂矽接單滿載，並跟進漲價。漲價利多激勵，茂矽11月以來股價強漲，波段漲幅逾三成。

茂矽公布自結財務，10月營收1.55億元，年增13.41%，稅後淨利約500萬元，每股純益0.03元。

8吋晶圓代工產能嚴重短缺，新訂單的生產排程已排到明年第二季，許多找不到產能的二極體或MOSFET訂單擴散到6吋廠，帶動6吋晶圓代工漲價，第四季才下單的新訂單晶圓代工價格已調漲5～10%幅度。預計明年第一季可望續漲，累計漲幅上看10～20%。茂矽已確認漲價，但不對漲幅有所評論。

茂矽第三季在本業持續賺錢以及業外表現轉佳，帶動第三季轉盈，單季每股純益2元，也帶動前三季轉盈，前三季每股純益0.41元。展望第四季，本業應仍可獲利，惟業外轉投資仍是影響整體營運的因素。

(時報資訊)