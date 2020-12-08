勇士先前宣布球隊有兩個球員的新冠病毒檢測結果呈陽性，球隊集訓被迫推遲。球隊今日進行新賽季第一次合練，卓雷蒙格林和新秀榜眼懷斯曼都缺席，總教練科爾在接受訪問時證實，感染新冠的兩個球員就是格林和懷斯曼。

科爾說，「你們都應該猜到了，就是卓雷蒙格林與懷斯曼感染了新冠肺炎。」對於如何評價懷斯曼懷斯曼，科爾說，「這很不幸的實情，但事情就是如此，我們教練團近日一直在給他看以往比賽影面，而他也正在努力學習，可惜碰到這種狀況，顯然2020年對於任何人來說都不是理想的。」至於卓雷蒙格林，科爾表示，當他準備好上場的時候，他就會出席。

根據NBA聯盟健康和安全協議，確診新冠的球員將接受10-12天隔離。至於追夢格林和懷斯曼何時歸隊，目前還是個未知數。即使解除隔離，他們也需要幾天的時間才能恢復訓練。

科爾無奈說，「我知道，由於病毒的特性，他們還需要做一些心電圖檢測和心臟檢測測試，何時能歸隊都是未定數。」

(中時 )