「2020台美日三邊印太安全對話」今天舉辦，專題演講人前美國國務院亞太助卿、亞洲集團主席坎博（Kurt Campbell）表示，川普政府對於美國強化防衛台灣的承諾做得非常好，美國未來也會如此做，然而他最終還是希望能夠看到兩岸之間的緊張可以消彌，甚至進行某種程度上的對話。

坎博說，美國大選至今，許多人仍不承認拜登勝選，雖然歐洲的朋友樂於見到川普政府告終，但是在亞洲就變得較為複雜。中國對於現存國際體系的挑戰，從台灣海峽、南海、中印邊界，一直到最近對澳洲的經濟抵制，在在影響了亞太諸國。

坎博指出，亞太地區面臨的挑戰，提供了民主與共和兩黨在此議題合作前行的最佳可能性，「如果你要找到我們的共同點，在這領域中是最容易的。」

坎博強調，美國對於台灣的民主以及強化防衛台灣的成諾堅定不移，川普政府債這一點做得非常好，美國未來也會如此做，然而他最終還是希望能夠看到兩岸之間的緊張可以減緩，甚至進行某種程度上的對話。

總統蔡英文開幕致詞表示，雖然今年充滿考驗跟苦難，但同時讓我們能夠強化互利夥伴關係，這也是今年三邊安全對話如此重要的原因。只有藉由參與，並共同合作，才能處理來自區域及全球的威脅及挑戰。

(中時 )