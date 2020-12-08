開放萊豬卻禁萊劑 蘇揆：我們技術好不需要 藍委酸「蘇式笑話」

萊豬議題繼續延燒，藍委費鴻泰今日於立院質詢時提問，民進黨為何開放含萊劑美豬，卻不開放國內養殖業使用萊劑，行政院長蘇貞昌回應，因為台灣養殖技術好，不需要用，費鴻泰大笑三聲後表示「蘇式笑話。」

費鴻泰指出，上週藍委蔣萬安質詢萊豬進口是否要標示時，蘇貞昌說，這麼做是鎖國，衛福部長陳時中日前在財委會備詢時回應，標示萊豬是對美豬歧視，陳時中到底是代表美國利益還是國人健康？

蘇貞昌回應，陳時中會以國人健康為重，而進口商若要標示商品，這是自由貿易行為，政府若規定，會變成貿易障礙。費鴻泰表示「美國農業部自己有做認證標章。」

費鴻泰PO出加拿大無萊克多巴胺認證(CRFPCP)，並表示現在加拿大還在執行，而美國農業部自2002年至今，提供認證給不使用萊劑的廠商。

費鴻泰問，所以美國農業部對萊豬歧視了嗎？有造成貿易障礙嗎？蘇貞昌當場尷尬表示「委員提的資料，會請相關部會帶回研議。」蘇貞昌指出，光是台灣官員說美豬有騷味，美國就來抗議抱怨，甚至吵到WTO，所以美國很注意台灣有沒有歧視。

費鴻泰問，既然開放萊豬進口，為何不開放國內使用萊劑養殖。蘇貞昌說「台灣技術好，不需要，我養豬長大，實際經驗。」再加碼表示「自己也吃了8年含萊劑美牛」。費鴻泰駁斥「你又在誤導社會，進口的美牛不見得都有萊劑。」蘇貞昌說「也可能有。」

(中時 )