央行昨(7)日無預警宣布祭出打房四大措施，重手打房，今(8)日營建股應聲趴下，跌幅逾2％，高居各類股之冠；不過，其中有41檔，跌幅1％以內，其中5檔營造工程、業績面有撐、或大陸內需股則逆勢開出紅盤。

昨天總裁楊金龍傍晚宣布實施四大不動產信用管制措施，金管會昨天晚間也隨即發布新聞稿宣布，12月將啟動的不動產授信專案金檢與一般金檢，會將央行的新措施納入，自8日才核貸新不動產授信案，都必須符合央行新規定，否則將予以重罰。

新措施昨天一宣布，房地產業界一片哀鴻遍野，今天營建股也兵敗如山倒，跌幅達2％以上。

惟近兩年大部分建商所推出的新案，都還是以首購族、換屋族為目標客源，此次央行無預警祭出打房四措施，對於首購案、換屋案，衝擊層面相對較少。營建股當中，部分有業績基本面撐腰、股利政策穩健、未來幾年業績成長動能維持高檔的個股，還是出現有低接買盤，

(工商 )