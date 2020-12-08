2020年東京奧運受到新冠肺炎疫情影響延宕一整年，不少棒球迷都相當期待可以再度在奧運賽是看到棒球項目，不過根據《棒球美國》報導，國際奧會今（8日）宣布，2024年巴黎奧運將取消棒球項目，等同於復辦一屆又消失了。

國際奧會今天正式宣布，2024年巴黎奧運將增加霹靂舞、衝浪、滑板和攀岩4校主辦國自選項目，等同於本屆東京奧運復辦的棒、壘球項目，將是復辦一屆後又消失。

棒球於1984年首次在奧運會舉辦，不過前2屆都是示範項目，直到1992年才被列入正式項目，之後1996、2000、2004和2008年也都有舉辦，但自從2008年北京奧運之後，棒球就在2012年倫敦奧運被踢出常設比賽之外，2016年里約奧運也沒有舉辦，本屆則是主辦國日本將其列為推薦項目，棒球才得以重返奧運。

不過報導中也提到，雖然2024年巴黎奧運不會舉辦棒球項目，但等到2028年洛杉磯奧運，棒球預計會回歸。

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(中時新聞網)