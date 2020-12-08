大陸女星范冰冰2018年陷入陰陽逃稅風波，演藝事業幾乎停擺，主演的新電影《爵跡2》重新改名上映，卻疑似在大陸廣電局的「不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會」政策下，整顆頭都被換掉。

根據陸媒報導，《爵跡2》斥資7億人民幣（約台幣30億），本來預計2018年7月上映，卻因製作問題及范冰冰逃稅無限延期，本月4日改名《冷血狂宴》，總算在騰訊視頻問世，由於沒拿到公映許可證的龍標，沒辦法在電影院播放。雖然范冰冰的戲分並無像傳言說的被刪光，但她的角色「鬼山蓮泉」被換頭，整張臉重新建模成另一張面孔，完全看不出是范冰冰，只有聲音保留下來。

范冰冰的角色鬼山蓮泉被換頭。（圖／微博）

不過，范冰冰的新臉孔太過僵硬，導致說話與表情對不上，尤其與其他主角站在一起時，更讓許多觀眾出戲，感嘆真的得靠范冰冰的臉才能撐起氣場。

不只《冷血狂宴》被換頭，范冰冰參與的好萊塢女特工片《355》本來預計明年1月15日於北美上映，因新冠肺炎影響延至2022年1月14日，復出之路異常艱困。面對種種挫折，范冰冰心情似乎沒受太多影響，7日曬出4張絕美自拍，寫道：「可以美一會了，最好的時光。」

范冰冰曬美照，似乎不受風波影響情緒。（圖／微博@范冰冰）

(中時新聞網)