現代人忙於工作，水餃是許多人家中會存放的美食之一，但想要煮得好又沒破掉，可不是每個人都做得到，美食部落客直言，10個人煮水餃，8個人煮錯，其中又以水餃一碰就破，最令網友困擾，該部落客透露，煮水餃時翻攪的動作及時機最重要。

大陸美食部落客小楊昨（7）日發文指出，煮水餃看似很簡單，很多人以為只要將水煮沸了，再將水餃丟入，煮滾了就可以吃了，但其中包含許多小技巧，不少人會抱怨煮出來的水餃往往一碰就破，她透露這與煮的過程中，有無翻攪有關係。

小楊表示「10個人中就有8個會錯」，其實煮水餃只要稍微攪動即可，首先將水餃一個一個分開，放入滾熱的水中，剛放進去時不要急著攪動，應先蓋上鍋蓋，用大火燜煮至鍋中的水再次沸騰，然後再掀起鍋蓋，用鍋勺稍微翻動一下，確保每顆都是完整，緊接著再加入適當的涼水，蓋上鍋蓋燜煮，反覆加涼水3次後，就可以盛盤了。

小楊並提醒，水餃在起鍋起前30秒，於鍋中放點食鹽、食用油及蔥，可使煮出來的水餃更香，且裝盤後不會黏在一起。

(中時新聞網)