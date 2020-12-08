哈登缺席火箭的訓練營，他和球隊之間的關係已經越鬧越僵，不少網友對於哈登的行為感到不滿，因此哈登的母親跳出來力挺兒子，並且發文回嗆網友。

在instagram上，一位名叫wastemanadam的網友對哈登的母親媽媽留言，「你兒子現在做的事情是不正確的，我知道這不是你想把他教育培養成的樣子，或者你原本想要給他的教養。他現在的行為完全應該受到譴責，是另一種程度上的不負責任，這不僅能是不職業的做法，更是對他的教練、多年支持他的球隊、以及他那些需要領袖的隊友的不尊重。很顯然，他不想再繼續成為火箭的成員，他在繼續誤導著他的球隊和管理層。這些話來自一個年輕人，他很多年了一直關注著他最喜愛的球星，並且從他的身上尋找激勵，他失去了我這個球迷，我也確定世界上還有很多這樣的人。求求你，至少做一些什麼事情，至少告訴我們發生了什麼事，謝謝妳。」

隨後哈登的母親回嗆，「我不確定你是誰，但是我已經將我的兒子培養成了關心和給與年輕人支持的樣子，他有他自己的想法，也能夠自主做出決定，我為他感到驕傲。現在，你對於他的工作沒有一丁點的了解，這沒關係。你知道嗎，如果每個人都有自己的生活，不要嘗試著替別人做決定的話，這個世界將會變得更好。這是他的決定，這是他的生活，這些都與你無關。他正在努力為他職業生涯做出最好的決定，請你注意這點，也請你理解這點。他每一次對待他的工作都很努力，都會復出210%的努力，他只是想要尋求一個爭球冠軍的機會。任何人在這種情境下都會想要這個。所以，如果他失去了你這個粉絲，那麼你從一開始就不是他真正的粉絲。」

(中時 )