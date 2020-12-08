王毅承諾美企 大陸履行首階段經貿協議

美中貿易全國委員會主席Craig Allen美東時間7日表示，中國國務委員、外交部長王毅日前曾對美企高管表示，在拜登時代中國仍將堅守與美國的首階段經貿協議。

路透報導，Allen指出，王毅在6日的一次視訊會議上對美企高管做出上述承諾，王毅明確重申承諾，並表示中國會全力以赴、履行諾言。

Allen也指出，美中貿易全國委員會對中方根據今年1月簽署的協議在落實政策變化方面取得的進展感到滿意。雖然外界有觀點質疑中國的採購力度並未達到協議中承諾的幅度，但Allen表示，雖然中國腳步有落後，但這是一項兩年期的協議，中國將持續採購腳步，且協議也成功改變中國阻礙公平競爭環境的政策。

此外，Allen還稱，美中貿易全國委員會的成員敦促王毅考慮有關美國企業的平等待遇、簽證以及智慧財產權等希望中國政府予以解決的其它關切問題。Allen表示，他希望兩國在美國當選總統拜登在1月20日就職後開始第二階段協議的磋商。

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