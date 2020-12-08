氣動元件大廠亞德客-KY11月合併營收人民幣價近4.3億元，創單月歷史次高；前11月合併營收人民幣40.12億元，折合新台幣計價171.24億餘元，雙雙飆史上新高，表現優於市場預期。12月雖有客戶盤點庫存等因素而減少拉貨，但亞德客目前接單大於出貨，法人預估，合併營收預估比去年同期兩位數成長。

亞德客11月合併營收人民幣近4.3億元，比去年同期成長32.11％；折合新台幣為18.74億餘元，較去年同期增加32.78％。前11月合併營收40.12億餘元，比去年同期增加24.94％；以新台幣計價攀升至171.24億餘元，較去年同期增加18.93％。

美系外資看好蘋果手機拉貨強勁，可帶動消費性電子設備業對氣動元件需求，帶旺亞德客12月合併營收有機會挑戰人民幣4.4億元，超越11月4.3億元，並看好長期發展，將目標價上調至910元。亞德客8日大漲33.0元而以879.0開出，成交量大增而拉回，目前仍呈現大漲走勢。

(工商 )