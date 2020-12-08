新北市市長侯友宜在各項民調中居高不下，外界對侯的前景一片看好。前國民黨屏東市黨部執行長、現任國民黨屏東市民代表傅建雄表示，本來深藍族群對侯有所疑慮，但從萊豬議題的影響力來看，國計與民生才是百姓最在乎的事，侯的「重民生、輕政治」策略正中紅心；侯有別過去「國民黨菁英」的形象，也擄獲當今年輕世代的心，這個風格未來將成國民黨主流。

傅建雄接受香港媒體《中評社》訪問指出，侯友宜的個人魅力、個人操守、領導能力三項「個人特質」都堪稱一流，至於國際視野、財經專業則因警察出身，必須靠後天團隊來彌補。從此也能看出，侯所颳起的政治旋風，來自他的個人因素是比國民黨因素還多的。

傅建雄分析，侯友宜始終保持「重民生、輕政治」的形象，對外發言始終強調「市政優先」，這與近來國民黨以激烈手段反抗萊豬獲民心不謀而合，可見國民黨聚焦「國計」、「民生」方為成功之道，像是華航改名、故宮降級這類議題則不必太過糾纏，更不必傾全黨之力去攻防。過去國民黨主打政治菁英形象，必須學歷好、背景好、顏值高才有資格擔任領袖或參選，但如今已被侯改造為勤懇、努力、關鍵議題謀定而後動、緊抓民意才是首要條件。

針對侯友宜對國民黨的影響，傅建雄直言：「侯友宜這種型態慢慢會成為國民黨主流。」原因是年輕世代對國家認同、歷史觀受到教改與課綱的影響，所以只要「意識形態」一出，年輕人馬上會「歸隊」力挺「以台灣為主」，故必須像侯這樣緊抓民生議題、努力把眼前的事做好。此外，深藍族群本來對侯有所疑慮，相信慢慢也會了解這是一種新的方式；何況侯2020年大選雖未與時任國民黨總統參選人韓國瑜靠太近，卻仍堅定捍衛中華民國立場，維持住這個藍營最大公約數，而就是這樣才有機會爭取中間選民的支持，這個模式也值得藍營同志學習和效仿。

(中時新聞網)