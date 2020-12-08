台積電ADR持續攀高，達106.39美元，再創歷史新高，總市值來到5517億美元，超越波克夏，躍居全球第9。只是台積電今天股價走勢轉趨疲弱，震盪走跌。

蘋果（Apple）擴大自主研發晶片，彭博社報導，繼11月推出搭載自家設計處理器M1的Mac系列電腦後，蘋果計劃明年初再推出一系列自行研發的Mac晶片。

法人預期，蘋果擴大自主研發晶片，蘋果晶片代工廠台積電營運可望受惠，將是推升台積電未來業績成長的主要動力之一。

台積電美國存託憑證（ADR）持續攀高，收在106.39美元，漲2.66美元，漲幅2.56%，續創歷史新高，市值達5517億美元，超越波克夏的5372億美元，躍居全球第9，逼近特斯拉（Tesla）的6083億美元。

只是台積電今天股價走勢轉趨疲弱，開平震盪走低，盤中一度達新台幣509元，跌5元，跌幅約0.98%，市值縮水，1296億元，滑落至13.19兆元。（編輯：潘羿菁）1091208

(中央社)