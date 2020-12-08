美股昨夜漲跌參半，台股今日在護國神山台積電(2330)疲態顯露下，大盤指數開低回落，陷入低檔震盪整理。盤初台積電未能延續昨夜ADR創106.39美元新高氣勢，股價以514元開低後緩步下探至509元，影響聯電(2330)、旺宏(2337)、友達(2409)等近期強攻主帥也紛紛偃旗息鼓，拉低大盤指數一度探至14184.58點，所幸股王大立光(3008)重新振作彈升逾2%，加上長榮(2603)、萬海(2615)即時領航抗空，有效牽制空頭繼續坐大，讓大盤得以守住14200關。分析師指出，早盤電子資金比重降至72%，資金往傳產股跑，台股漲多休息實屬正常，個股輪動還算正常，外資長假在即，籌碼出現鬆動，投信年底結帳跡象明顯，需留意台積電17日除息前走勢。

在盤面上，股王大立光擔任電子股領軍角色，股價漲幅在2.3%以上；鴻海多頭發動攻勢，一度衝至89.7元，再創波段反彈新高；航運股成為盤面的強勢指標，中航(2612)、新興(2605)聯袂鎖漲停，長榮(2603)漲幅在9%以上、萬海(2615)及陽明(2609)漲幅都在8%以上；天鈺(4961)11月營收創新高，明年展望樂觀，股價鎖在漲停板57.5元；央行突然出手打炒房，營建股臉綠，愛山林(2504)、冠德(2520)跌幅都在7%以上，高價股表現相對穩定，華固(2548)、長虹(5534)跌幅都在1.5%以內。

分析師表示，台股近日續創新高累積不少賣壓，目前類股輪動快速，傳產類股具有低基期優勢，但電子類股仍然是成交的主力，為帶動指數高升的主要引擎。預期短線盤面將會高檔震盪加劇，操作上須慎選具題材，長期展望佳的個股。

(時報資訊)