為增強韓國貿易實力，為後疫情時代做準備，以及早日實現出口市場多元化，總統文在寅今(8)日首次鬆口，韓國正考慮成為跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)的成員之一。

文在寅指的跨太平洋夥伴關係全面進步協定，也就是CPTPP，目前是以日本為首，包含加拿大，澳洲，紐西蘭，新加坡等11個國家之間的多邊自由貿易協議。

CPTPP前身，跨太平洋夥伴協定(TPP)當初由美國前任總統歐巴馬所領導，但被即將卸任川普，於2017年元月底宣布退出。美國退出後日本接棒推動下，同年11月中，11位TPP成員國更名為CPTPP。外界也盛傳，美國即將上任的總統拜登，將會重新考慮加入CPTPP。

文在寅表示，反對貿易保護主義最強武器，就是生產具有競爭力的優質產品。並誓言未來要強化韓國的生醫健康，基於中央處理器(CPU)微型零組件，應用處理器(AP)邏輯IC，模擬IC和光學半導體的系統半導體，以及未來汽車這三大方面。因為疫情時代，上述三項科技產品，已成增加韓國出口的隱形推手。

繼中國大陸於11月底時，曾公開表示考慮加入CPTPP後，市場對韓國現在也要加入CPTPP表示樂觀其成。分析師認為，若韓國一旦加入CPTPP，將使得已經加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)後的韓國出口產業，在未來關稅更加地優惠下，表現一定不可限量。

(時報資訊)