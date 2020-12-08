工紙大廠榮成(1909)受惠工紙紙器旺季需求回溫，營運自9月起逐步好轉，2020年11月歸屬母公司稅前淨利強勁「雙升」至2.52億元、稅前每股盈餘（EPS）0.21元，雙創近29月高點，第四季旺季成長動能暢旺、營運表現強彈可期。

受惠營運轉佳，榮成股價2日觸及19.95元，創去年3月中以來近1年9個月高點，近日高檔拉回修正。今（8）日再度發動上攻，開高後放量勁揚6.72％至19.85元，早盤維持逾3.5％漲幅，領漲造紙類股。三大法人近期偏多操作，上周買超825張、昨日續買超48張。

榮成11月自結合併營收43.05億元，月增3.01％、年增1.19％，為今年來高點。營益率達8.39％，優於10月6.98％及去年同期5.46％，登近8月高點。歸屬母公司稅前淨利達2.52億元，月增達45.38％、年增達1.04倍，稅前每股盈餘0.21元，雙創近29月高點。

累計榮成前11月自結合併營收370.29億元，雖年減14.34％、續處近4年同期低點，但營益率自3.48％提升至5.16％，登近3年同期高點。歸屬母公司稅前淨利8.52億元，年增達3.04倍，稅前每股盈餘0.7元，遠優於去年同期0.18元。

榮成上半年營運在疫情逆風下仍小幅回溫，隨著疫情干擾逐步消散、兩岸造紙廠稼動率恢復正常水準，使集團營運走出最壞時期。隨著市場逐步進入需求旺季，營運表現自9月起逐月提升，公司預期下半年營運可望苦盡甘來，看好第四季旺季營運表現。

榮成兩岸設有4座造紙廠、32座環保站及11座包材廠，尚有2座環保站及2座包材廠籌建中。因應中國大陸禁廢令及中美貿易戰衝擊，公司響應歡迎台商回台計畫，自去年起3年投資約70億元，於彰化二林廠添購年產能20萬噸的新紙機、並進行既有紙機升級改造。

榮成表示，二林廠除新建1台新紙機、亦淘汰1台舊紙機，並同步針對紙箱廠進行舊設備汰舊換新與自動化智慧化升級改造計畫。預期投資計畫完成後，二林廠總產能將超過85萬噸，增添台灣事業群營運成長動能，本國員工將自1069人增至1235人。

(時報資訊)