台股今年在艱難的國際經濟環境下展現韌性，屢創歷史新高，如今更突破「萬四」，而全球主要股市在3月疫情受挫後也逐步回升，時值年末、新年將至，如何看待2021年投資及景氣行情？國泰投信總經理張雍川指出，2021年景氣有望回升，而低利、寬鬆環境令市場資金氾濫，此局勢有利推升股市，尤其5G科技股為投資的重中之重，預料2021年不僅是黃金投資年，更是5G產業及供應鏈商機大噴發的關鍵引爆年!

國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏指出，美、歐、日等主要國家經濟指數，基於美國及歐洲新冠肺炎疫情可控制，干擾景氣因子漸小之前提下，隨著歐美地區進入新一輪補庫存周期，歐美地區2021年經濟成長可期，尤其美國2021年可達5～6％高度經濟成長率，並會貢獻回到台灣，預計明年台灣經濟景氣仍維持在高檔，屆時服務業復甦，原物料、原油、房市走多，景氣周期甚至可能不止5年，而就目前評估，2021～2023年預料仍是股債雙多年，建議投資人趁勢勇敢投入資本市場。

投資顧問部主管楊正豪進一步指出，想投資卻不會選標的、不會選時點的投資人，存ETF最方便，因不只成本低，還可分散投資、降低風險買進一籃子優質股票，踩雷率低。尤其小資族、退休族皆適合的有三檔ETF，包括兼具高股息及低波動的國泰股利精選30 ETF（00701）、結合高股息及永續ESG特色的國泰永續高股息ETF（00878），以及能掌握5G科技趨勢的國泰台灣5G+ ETF（00881）。

(時報資訊)