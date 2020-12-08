自動駕駛車新創公司Aurora將收購優步旗下自動駕駛技術研發部門—先進技術集團（Advanced Technologies Group,ATG）。

這項交易預計將在2021年第一季完成，對先進技術集團的估值約為40億美元。該部門在2019年4月時的估值高達72.5億美元，當時日本軟銀集團、全球最大汽車零件供應商電裝（Denso）與豐田汽車均入股投資。

未來優步執行長霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）將加入Aurora董事會，同時將投資這家新創公司4億美元。

監管文件顯示，優步與ATG的投資人與員工合計將持有Aurora的4成股份，僅優步本身將持有26%的Aurora股份。消息人士透露，在這筆交易中，Aurora的身價估計將達到100億美元。

Aurora共同創辦人暨執行長烏姆松（Chris Urmson）發布聲明表示，在ATG加入後，Aurora將擁有非常強大的團隊與技術、一條通往多個市場的康莊大道，以及交付產品的資源，簡言之，Aurora將在交付使運輸與物流更安全、便捷，以及更便宜所必要的自動駕駛產品上，占有最佳位置。

Aurora目前的股東包括現代、亞馬遜與Greylock、Sequoia等主要創投公司。科技新聞網站TechCrunch上個月率先報導，Aurora與優步正在就ATG交易進行協商。

優步共同創辦人暨執行長霍斯勞沙希向來將自動駕駛技術視為一項「必要投資」，他在2016年曾說過，他相信這個世界將轉向自動駕駛車。優步雖然視先進技術集團為長期事業，但該部門衍生的高成本與安全性問題也給優步帶來挑戰，尤其在這段艱辛的疫情期間，優步正全力削減叫車事業虧損、努力管控營運成本，並積極發展外送事業。

(時報資訊)