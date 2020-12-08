大同(2371)新經營團隊進駐後，積極調整營運策略和新人事布建，再宣布擬對旗下6家子公司辦理現增，而尚志資產的舊大同人事也遭撤換。

大同昨天宣布為建置太陽能案場，擬對旗下6家100%持有的子公司辦理現增，包括尚新能源、挺新能源、智新能源、桐光能源、桐新能源以及創世能，總金額達7.8億元，其增資的資金將用來建置太陽能案場，其中，尚新能源將投資1.8億元、挺新能源2億元、智新能源5000萬元、桐光能源2.5億元、桐新能源5000萬元，以及創世能5000萬元。

此外，大同日前也代子公司尚志資產開發公告，法人董事代表人及法人監察人代表人改派事宜，尚志資產新任董事為大同法人代表人李焰彰(山圓建設副董事長)；新任監察人為大同法人代表人于俊明(中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合祕書長)。尚志資產開發原來的2位大同法人代表人為彭文傑及許文剛。

大同公司變天後，市場派入主大同成為經營者就積極進行改革措施，繼日前大同發重訊公告，三圓建設董事長王光祥接任尚志資產董事後，陸續再公告改派董事代表人、法人 監察人代表人，顯示加速活化土地的用心。也意味著尚志資產全面進入新經營團隊模式。

(時報資訊)