房市這波資金行情造成房地產交易價量短短半年迅速增溫，央行昨天突然出手打炒房，實施「不動產貸款」四項限制，著重的面向仍在於「金融風險控管」與「經濟穩定」，短期房市交易氛圍將稍有影響，營建股今日臉色發綠人氣退散，成為盤面上最為弱勢的族群，上市營建指數跌幅大於上櫃，在2.3%以上。愛山林(2540)跌幅逾8%、冠德跌幅在7%以上，遠雄(5522)、富旺(6219)跌幅都在5%以上。

鄉林(5531)董事長賴正鎰說，政府對於房地產只有一個政策「漲就打，跌就拉」，他一向反對紅單，更反對政府打房，現在房地產還沒有真正復甦，紅單也只是少數情況，尤其是在新冠肺炎疫情還沒有結束，景氣還沒有復原之前，政府就毅然決定下這麼大的政策，突然就下這麼重的手，只會讓經濟景氣復甦帶來更大壓力，商總堅決反對政府在沒有任何緩衝時間之下，就決定馬上實施限貸措施，希望政府能再三思考。

吉家網董事長暨房仲全聯會理事長李同榮表示，打炒房是全民共識，但央行職責是風險控管，選擇性信用管制應該是在房市過熱時，扮演滅火的角色，如今，央行自認房市漲幅尚稱溫和，卻率先祭出「打炒房」措施，雖有提前部署的宣示意味，但錯把後衛當前鋒，四項限貸的打炒房措施，在程序時程與內容上可謂「立意良善、但未中靶心」，打炒房隊伍包括內政部、財政部、及各相關單位，在未整軍之前恐會先自亂陣腳、各行其道。

中信房屋總經理張世宗表示，近期房市火熱引起政府介入出手打炒房，政府出手主要是針對房地產炒作者，自住用途層面應不至有重大影響。由於目前整體經濟仍未由疫情衝擊後站穩，國際疫情又看似再度升溫，政府房市應對政策預估持續鎖定特定對象來實施、不至全面干預房市，因此房地產後市仍有穩定發展基礎，明年也將穩中透強。

(時報資訊)