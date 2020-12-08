《國際產業》芬蘭通過立法 國安理由可禁用電信設備

芬蘭國會在周一通過一項法案，讓相關監管單位能在嚴重懷疑會危害國安或國防的理由之下，去禁止電信網路設備的使用。但是與瑞典不同的是，芬蘭並沒有提到華為或中興通訊，也沒有根據網路設備的來源國來禁止特定的供應商。
芬蘭的該項立法宣稱，規定僅適用於網路的關鍵部分。
歐盟在今年1月對會員國提出建議，各國可以在電信網路的核心設備去排除或限制華為等高風險的5G供應商。
而芬蘭該立法具有回朔性，意指新法也適用於先前已購買使用的網路設備。
芬蘭身為5G主要開發國家之一，其網路設備供應商主要為本國的諾基亞和瑞典的愛立信；然而芬蘭電信營運商Elisa和DNA Oyj在國內推行5G之時，也採用了華為的設備組件。
該法律並規定，如果政府下令移除網路設備，將給電信商適當補償。
華為回應表示，所有製造商的設備都有可能找得到弱點。不過芬蘭採取更務實的做法，著重在設備，而不是針對供應商。
(時報資訊)
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