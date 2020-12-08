新冠肺炎疫情肆虐全球，防疫第一線接觸患者的醫護人員，染疫風險倍感壓力。同樣處在第一線進行接觸的法醫，往往也是在解剖後，才驚覺死者罹患傳染病，曾獲韓國青龍電影獎影帝的演技派男星鄭在詠，這次在《檢法男女》飾演法醫白範，與女星鄭柔美所飾演的菜鳥檢察官殷爍，兩人聯手為死者發聲，為了找出真相不畏感染風險，堅守崗位完成任務，充分展現職人敬業精神！

《檢法男女》劇情敘述一具遺體被送入特殊解剖室，當法醫白範準備開始解剖之際，卻接獲通知死者極可能是MERS(中東呼吸症候群MERS-CoV）致死病患，因此當局下令對所有相關接觸人員進行管制，而美女檢察官殷爍剛好拿著解剖令走入特殊解剖室中，陰錯陽差也成了「相關接觸者」，只能與法醫白範兩人單獨被隔離在解剖室裡面。

法醫白範秉持職業道德精神執刀解剖疑似MERS致死遺體，檢察官殷爍則作為助手協助解剖工。(圖/中天娛樂台提供)

但因為受到白範的影響，殷爍也逐漸收起自己恐懼的情緒，兩人為了找出死因釐清案情，法醫白範仍然勇敢敬業地執刀解剖，檢察官殷爍也自告奮勇地充當助手協助解剖工作進行，劇情張力十足，讓人不禁屏息。MERS死亡率高達36%，盛行之時造成國際社會的人心惶惶，與現今全球正經歷的肺炎疫情非常相似，面對傳染疫病的第一線人員，要說內心不害怕，那是騙人的。到底這具屍體是罹患MERS致死？或是他殺？法醫和檢察官又如何聯手揭開屍體背後所隱藏的真相呢？敬請鎖定中天娛樂台39頻道《檢法男女》，每週一至週五晚間10點首播，下午2點重播。

(中時新聞網)