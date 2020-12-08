內湖「我們的托嬰中心」廖姓保母去年4月強壓11月大男嬰致死，士林地院上月依過失致死罪判處廖有期徒刑3年半，家屬質疑托嬰中心監督不周，士林地檢署今偵結，認黃姓負責人、徐姓主任和蘇姓同事，默許廖以身體壓制男嬰入睡，導致呼吸困難窒息，依舊法業務過失致死罪提起公訴。

起訴書指出，黃姓負責人自前年6月25日與男嬰父母簽訂托育契約，而徐姓主任則負責指導監督蘇、廖姓保母，有義務保證男嬰的生命、身體發生的危害，徐明知廖素來以身體壓制及雙手環抱，讓嬰兒呈現趴睡姿態，本應禁止廖以此方式照顧，而蘇案發過程，聽到男嬰有掙扎、尖叫情形，應趕緊回報給徐知道，阻止憾事發生。

檢察官認為，去年4月1日下午1點7分，黃等3人默許廖壓制、雙手環抱男嬰頭部長達19分鐘，導致男嬰頭、頸、背部悶壓而呼吸困難、窒息，直到2點多，廚工送水果泥進入教室，察覺異狀後緊急送醫仍宣告死亡。

黃坦承未注意廖會以身體壓制、環抱方式要求男嬰睡覺，而徐、蘇知道廖照顧男嬰的方式不妥，但都未能注意禁止她的行為，檢察官因而起訴黃等3人業務過失致死罪。

另外，家屬認為黃等3人涉犯殺人、妨害兒少發展致死等罪。檢察官認為，黃辯稱都有按照工作倫理規範，一再聲明絕不允許危害嬰幼兒，已盡一切最大努力，若孩子不想睡覺，可以帶出去單獨照顧，並沒有看到老師有矇著孩子頭部、拖拉狀況，而徐辯稱發現男嬰不對勁，就馬上叫救護車，與男嬰家屬之間並沒有仇恨，3人並無故意殺人或凌虐的犯意。

(中時 )