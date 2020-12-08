現在社會經濟狀況不比從前，不少人都有金錢上的壓力，自己無法解決時，自然會找家人或好友討論，對方也大多會給出建議，但作家兼時事評論員苦苓卻警告，有2句很常見的話，如果聽到，就要特別小心。

苦苓本名王裕仁，是作家出身，近年經常上談話性節目，成了名嘴跟評論員，最近更加入網路平台，開了Podcast頻道「苦苓巴拉巴拉」，他會臉書寫下跟節目相關的介紹，其中一集，提到了金錢困境。

苦苓表示，不少人會跟親友分享金錢困境，但「如果聽到有人說這兩句話，那你要特別小心」，一是「你聽我的就對了，難道我會害你嗎？」，通常聽到的人都會覺得有找到依靠，但苦苓反認為聽到這句就該特別懷疑他的話，要假定「他可能會害到你」。

第二句話是「沒錢？刷卡就好了！」，苦苓直言這毫無疑問「絕對會害了你」，甚至更糟糕，「讓你變成無法翻身的卡奴」，也嘆人在江湖行，其實更該小心一些聽來理所當然的話，「其實根本是一句廢話」。

(中時新聞網)