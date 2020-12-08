民進黨政府即將在明年開放美國帶有萊克多巴胺的豬肉進口，引發民眾強烈不安，對此，立委費鴻泰痛批衛福部長陳時中根本就沒有好好為台灣人民的健康把關，但對此，陳時中卻堅定反駁表示自己「有把關」，讓費鴻泰氣炸了，爆青筋不斷怒轟「你好意思嗎？」

費鴻泰今(8)日在立院質詢時質疑，陳時中在豬肉議題上頻頻為美豬講話，他認為陳時中應該要換一個職稱，不要再叫衛福部長了，乾脆稱作「美國豬肉駐台代表」，針對台灣人民的健康，陳時中有好好把關嗎？

對於費鴻泰的質疑，陳時中在質詢台上堅定地回答「有！」這讓費鴻泰氣炸了，痛批陳時中過去還曾被問是否吃美豬、他說吃，下次再問就推託自己有三高，台灣人有多少人有三高？費鴻泰痛批陳時中只為自己講話、只為美國餵養萊克多巴胺的養豬戶講話，如今還敢說自己有把關台灣人的健康，「你好意思嗎、你好意思嗎？」

針對費鴻泰激動的指控，陳時中表示自己對於相關的指控都很清楚地對委員們報告過了，但委員卻一直沒有辦法理解，「我實在沒有辦法。」

(中時新聞網)