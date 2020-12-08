天花板貼滿尿布竟是因連續天雨漏水 男崩潰：再下雨要換尿布了

東北季風吹拂，北台灣近日幾乎天天有雨，一名住在基隆的網友因為家中漏水，竟想出超奇特的接漏水方式－在天花板貼「尿布」，他說尿布吸水能力好，接水超級好用，他更自嘲「連續再下10天雨，到時天花板應該都是尿布，還要幫天花板換尿布。」

該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他對於基隆天氣滿腹抱怨，已經連續下了2個禮拜的雨，他的臥室開始漏水」，正當他煩惱不已時，意外發現一個妙招「用尿布接漏水超好用」，他公開的照片中，只見一片尿布直接貼在天花板上，讓他幽默表示，「氣象預報還會繼續下10天以上，到時可能滿天花板都是尿布，然後還要幫天花板換尿布...」，她也幽默表示「尿多的時候1片尿布可以稱6小時，尿少時撐1天。」

網友在天花板貼尿布接漏水，自嘲「連續再下10天雨，到時天花板應該都是尿布，還要幫天花板換尿布。」（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

許多網友看到文章後紛紛笑翻，留言說「然後太重了，就會掉下來砸在臉上」、「原來我一直誤解尿布的用法了」、「可以用包大人，可以裝更多」、「滿天的尿布好好笑」。

也有不少網友針對尿布的妙用處發表看法，有人說颱風天時如果窗戶邊滲水，可以用尿布塞住，也有人說用尿布取代嘔吐袋，吸水效果非常好。先前在網路上還有網友看見，有一名阿嬤將尿布用做種植水果的保護套，讓網友笑稱是生活智慧王。

(中時新聞網)